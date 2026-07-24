Pago del bono permanente a jubilados y pensionados CSS: ¿cuándo depositan los B/.50 en agosto de 2026?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 el segundo desembolso del bono permanente de B/.50.00, un apoyo económico que complementa los ingresos de los beneficiarios. Este pago se realizará junto con las fechas establecidas para el cobro de las pensiones.

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¿Cuándo pagan el bono permanente en agosto de 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS para agosto de 2026, las fechas son las siguientes:

Pago por ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto .

martes y miércoles . Pago por cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

El bono permanente de B/.50.00 será entregado a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

¿Quiénes recibirán el bono permanente?

Asamblea Nacional

Este beneficio está dirigido únicamente a los jubilados y pensionados que formen parte de los siguientes regímenes de la Caja de Seguro Social:

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) .

. Régimen de Riesgos Profesionales.

¿Quiénes no cobrarán el bono permanente?

La CSS informó que no recibirán el bono permanente las personas que no pertenezcan a alguno de los dos regímenes antes mencionados.

En consecuencia, quienes no estén afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o al Régimen de Riesgos Profesionales quedan excluidos de este beneficio.

¿De cuánto será el pago?

El segundo desembolso del bono permanente correspondiente a 2026 será de B/.50.00, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

¿De qué depende el desembolso?

La Caja de Seguro Social explicó que el pago del bono permanente también está condicionado a la disponibilidad de los recursos económicos que deben ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contar con la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, conforme al procedimiento establecido.

El bono permanente forma parte de un programa de apoyo económico creado para brindar un ingreso adicional a miles de jubilados y pensionados en Panamá.