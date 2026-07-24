Panamá Nacionales -  24 de julio de 2026 - 09:21

Siete personas de delitos sexuales, robos y estafas caen en la operación Obsidiana

Las aprehensiones de estas personas estuvieron a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público.

Siete personas de delitos sexuales

Siete personas de delitos sexuales, robos y estafas caen en la operación Obsidiana.

Ana Canto
Por Ana Canto

Siete personas presuntamente vinculadas a delitos sexuales, robos, hurtos y estafas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante la operación Obsidiana, desarrollada en diversos puntos de la capital y la provincia de Panamá Oeste.

Las diligencias de allanamiento estuvieron a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras investigaciones iniciadas a comienzos de 2026.

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