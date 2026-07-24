Siete personas de delitos sexuales, robos y estafas caen en la operación Obsidiana.

Siete personas presuntamente vinculadas a delitos sexuales, robos, hurtos y estafas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante la operación Obsidiana, desarrollada en diversos puntos de la capital y la provincia de Panamá Oeste.
Siete personas presuntamente vinculadas a delitos sexuales, robos, hurtos y estafas, fueron aprehendidas mediante la Operación Obsidiana desarrollada en diversos puntos de la ciudad capital y Panamá Oeste. pic.twitter.com/U8DROemaaO— Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026