Siete personas de delitos sexuales, robos y estafas caen en la operación Obsidiana.

Siete personas presuntamente vinculadas a delitos sexuales, robos, hurtos y estafas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante la operación Obsidiana, desarrollada en diversos puntos de la capital y la provincia de Panamá Oeste.

Las diligencias de allanamiento estuvieron a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras investigaciones iniciadas a comienzos de 2026.