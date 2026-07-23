Panameños viajaron a Rusia por supuestas ofertas de empleo y sus familias perdieron contacto

Familiares de jóvenes panameños que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas de empleo solicitaron el apoyo de las autoridades locales para dar con su paradero, debido a que perdieron total contacto con ellos.

Uno de los casos reportados es el de un joven de 20 años, residente en la provincia de Chiriquí, quien aceptó viajar al país europeo atraído por la promesa de un puesto de trabajo en una fábrica de muebles de plástico con un salario superior a los 10 000 dólares mensuales.

Sus abuelos explicaron que mantuvieron comunicación con él desde su salida del país. El trayecto incluyó escalas en Colombia, Francia y Turquía antes de llegar a su destino final en territorio ruso. Sin embargo, su abuela, Nelis Pittí, presume que el joven conocía que su labor real no sería en una fábrica, sino que se alistaría en el ejército ruso.

Pittí detalló que la última conversación con su nieto se registró el pasado 5 de julio, cuando el joven le informó que participaría en una misión y que se comunicaría nuevamente a su regreso. Desde esa fecha se desconoce su ubicación.

Por su parte, el Ministerio Público mantiene una investigación abierta ante la posibilidad de que el caso esté vinculado al delito de trata de personas para presuntas actividades militares, independientemente de si los ciudadanos viajaron de forma voluntaria. Asimismo, las autoridades investigan la supuesta presencia de otros panameños en las fuerzas armadas de Ucrania.