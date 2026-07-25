Veraguas Nacionales -  25 de julio de 2026 - 07:58

IFARHU explica cómo acceder al crédito educativo durante feria vocacional

El IFARHU participó en la Feria de Orientación Profesional y Vocacional de Soná, donde asesoró a estudiantes sobre los créditos educativos.

IFARHU explica cómo acceder al crédito educativo 

IFARHU explica cómo acceder al crédito educativo 

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), a través de su Agencia Regional de Soná, participó en la XI Feria de Orientación Profesional y Vocacional del Colegio José Bonifacio Alvarado, donde brindó asesoría a estudiantes de duodécimo grado sobre las opciones que ofrece el programa de Crédito Educativo.

Durante la jornada, funcionarios de la institución explicaron los beneficios, requisitos y el proceso de solicitud de este financiamiento, con el objetivo de apoyar a los jóvenes que desean continuar sus estudios superiores.

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IFARHU informa sobre requisitos y beneficios del crédito educativo

El IFARHU detalló a los estudiantes cómo funciona el programa de Crédito Educativo, una herramienta que facilita el acceso a estudios en universidades nacionales e internacionales mediante financiamiento para la formación académica.

Los asistentes también recibieron orientación sobre los requisitos necesarios para aplicar y resolver sus dudas sobre el proceso de evaluación y aprobación.

Buscan apoyar la planificación del futuro académico

La entidad señaló que su participación en este tipo de actividades busca que los estudiantes conozcan las alternativas de apoyo financiero disponibles y cuenten con más información para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Las ferias de orientación profesional permiten acercar los programas del IFARHU a los jóvenes que están próximos a culminar la educación media y planifican ingresar a la educación superior.

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