Alcaldía de Panamá abre convocatoria para locales gastronómicos en el Parque Urracá

La Alcaldía de Panamá lanzó una convocatoria dirigida a emprendedores y empresarios del sector gastronómico que deseen operar uno de los tres locales comerciales disponibles en el Parque Urracá, ubicado en la Cinta Costera.

La iniciativa está dirigida a propietarios de restaurantes, cafeterías y conceptos gastronómicos de calidad, quienes podrán presentar su propuesta para formar parte de uno de los parques con mayor afluencia de visitantes en la ciudad de Panamá.

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Alcaldía de Panamá ¿Tienes un restaurante? Postúlate

Los interesados deberán enviar su postulación al correo electrónico [email protected] o completar el formulario disponible en las historias de Instagram de la Alcaldía de Panamá.

Contar con un local en el Parque Urracá representa una importante oportunidad para los emprendedores, ya que el sitio recibe diariamente a cientos de personas que acuden para realizar actividades deportivas, recreativas y familiares. Además, al tratarse de solo tres espacios comerciales, la competencia será limitada para los negocios seleccionados.