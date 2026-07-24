Suspenden clases en la escuela Nicanor Villalaz por inundaciones

Las clases fueron suspendidas en la escuela Nicanor Villalaz, en la provincia de Los Santos, luego de que las fuertes lluvias registradas el jueves provocaran inundaciones que afectaron parte de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con el reporte, al menos tres pabellones resultaron afectados por la entrada de agua, por lo que las autoridades educativas decidieron suspender la jornada académica.

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Escuela Nicanor Villalaz realiza limpieza

Durante la suspensión se realizarán labores de limpieza, desinfección y adecuación de las áreas afectadas, con el objetivo de garantizar que el centro educativo se encuentre en condiciones seguras para el regreso de los estudiantes, docentes y personal administrativo.