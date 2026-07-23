Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 17:09

Detenciones de buques panameños en puertos de China caen de 140 a 16 tras negociaciones

Según datos del memorando de entendimiento Tokio MOU, durante este mes solo el 10 % de las inspecciones en puertos de China continental derivó en detenciones.

Detenciones de buques panameños en puertos de China caen de 140 a 16 tras negociaciones.

Detenciones de buques panameños en puertos de China caen de 140 a 16 tras negociaciones.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Las conversaciones entre las autoridades de los gobiernos de Panamá y China dieron sus primeros resultados tras registrarse una reducción significativa en las detenciones por inspección a barcos de bandera panameña en puertos del país asiático, al pasar de 140 casos en mayo a solo 16 durante julio.

De acuerdo con datos del memorando de entendimiento Tokio MOU, durante este mes solo el 10 % de las inspecciones en puertos de China continental derivó en detenciones. Este indicador refleja un marcado descenso frente a la escalada registrada en los meses previos: 21 % en marzo, 35 % en abril, 37 % en mayo y 25 % en junio.

La tendencia a la baja coincide con las negociaciones para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá, marco en el cual ambas naciones alcanzaron consensos para reformar el convenio y sostener una relación bilateral orientada a agilizar trámites y otorgar ventajas portuarias a la flota mercante nacional.

El Gobierno de Panamá mantiene una perspectiva optimista sobre la mejora en las condiciones de trato hacia los buques de bandera nacional, una de las flotas mercantes más grandes del mundo, tras lograr una desescalada en las inspecciones con detención de embarcaciones.

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