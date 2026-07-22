Combustible en Panamá: Gasolina y diésel aumentarán de precio desde este 24 de julio

Precio de la gasolina y diésel subirán desde este 24 de julio

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán un nuevo aumento a partir de este viernes 24 de julio de 2026, según informó la Secretaría Nacional de Energía. Los nuevos precios máximos de venta al público por la gasolina y diésel estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 24 de julio hasta las 5:59 a.m. del viernes 7 de agosto de 2026.

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¿Cuánto subirán la gasolina y el diésel?

De acuerdo con la entidad, los ajustes por litro serán los siguientes:

Gasolina de 95 octanos: aumenta 8.4 centésimos por litro.

aumenta por litro. Gasolina de 91 octanos: aumenta 7.4 centésimos por litro.

aumenta por litro. Diésel bajo en azufre (ULS): aumenta 18.3 centésimos por litro.

Precios máximos del combustible por cada provincia

En cada provincia los precios máximos por litro serán diferente según su región:

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el incremento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, impactando la estructura de costos en Panamá.

La institución indicó que mantiene un monitoreo permanente de los mercados internacionales para garantizar que los precios reflejen únicamente los costos internacionales y asegurar la transparencia en el mecanismo de cálculo.

Asimismo, recordó que los precios máximos de los combustibles se actualizan cada 14 días, mediante un mecanismo técnico que considera variables internacionales y logísticas.