Carrera Caminata 5K "A Todo Pulmón" 2026 del MINSA: fecha, inscripción y recorrido

Minsa alerta sobre el aumento del vapeo entre jóvenes

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la cuarta edición de la Carrera Caminata 5K "A Todo Pulmón", una iniciativa que busca concienciar a la población sobre los riesgos del tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, especialmente entre niños y jóvenes.

La actividad se realizará el domingo 9 de agosto de 2026, bajo el lema "Desenmascarando el atractivo y así... ¡Combatimos la adicción al tabaco y a la nicotina!", con el objetivo de promover estilos de vida saludables y espacios 100 % libres de humo.

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Minsa alerta sobre el aumento del vapeo entre jóvenes

Durante el lanzamiento, Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa en representación del ministro Fernando Boyd Galindo, señaló que, aunque cerca del 95 % de la población panameña no fuma cigarrillos tradicionales, existe preocupación por el incremento del uso de vapeadores entre adolescentes.

Explicó que estos dispositivos suelen comercializarse con sabores y diseños llamativos que buscan atraer a menores de edad, principalmente en entornos escolares y familiares.

¿Cuándo y dónde será la Carrera Caminata 5K?

La actividad deportiva se realizará:

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026.

Hora de salida: 6:30 a.m.

Lugar: Estacionamiento de Cinta Costera 3, frente al patio de MiBus.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones tienen un costo de B/.10.00. Los participantes recibirán un kit deportivo que incluye:

Camiseta oficial.

Medalla conmemorativa.

Mochila.

Botella térmica.

Toalla.

Correa.

Entrega de kits

La entrega se realizará en la tienda Decathlon Multiplaza en los siguientes horarios:

Viernes 7 de agosto: de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábado 8 de agosto: de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Minsa reiteró que durante toda la actividad estará prohibido fumar y vapear, como parte de las medidas para garantizar un ambiente saludable para todos los asistentes.