Conoce las vacantes de empleo del MITRADEL y la Cámara de Comercio para esta semana

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP) anunciaron nuevas ofertas de empleo disponibles para esta semana en sus respectivas plataformas digitales.
Vacantes disponibles en el MITRADEL
Jackeline Flóres del MITRADEL, informó sobre las siguientes oportunidades laborales:
Panamá Oeste
- Supervisor: Con estudio universitarios completos o en curso en administración de empresas, mercadeo o carreras afines.
- Supervisor de controles de calidad: Con formación en ingeniería industrial, química, biología o seguridad alimentaria, debe contar con los carnet de salud blanco y verde.
Colón
- Promotor de marca: Se necesita que garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.
- Supervisor de promotores: Debe tener titulo universitario en administración, mercadotecnia o carreras afines.
- Biólogo: Con conocimientos en campo, en monitoreo de fauna o flora tropical.
Panamá
- Técnico eléctrico solar y de aire acondicionado: Debe contra con certificación técnica formal en electricidad o refrigeración.
- Gerente de operaciones: Con estudios en ingeniería industrial, logística, banca y finanzas.
- Jefe de sala de procesos: Conocimientos en empresas dedicadas a la administración de efectivo, transporte de valores o centros de procesamiento bancario.
Los interesados pueden consultar estas y otras vacantes, junto con sus requisitos, en el portal oficial de la entidad: www.mitradel.gob.pa
Cámara de Comercio publica nuevas vacantes
Por su parte, la directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP), María Eugenia Grimaldo, presentó las oportunidades disponibles en la bolsa de empleo de la institución.
Entre las plazas destacan:
- UETA busca un contador: Para persona con estudios universitarios completos en contabilidad y preferible que sea CPA, que cuente con experiencia de 3 a 5 años como contador general de empresas de retail.
- Konzerta busca un ejecutivo de retención y fidelización: Que sea estudiante universitario, con mínimo un año de experiencia en cargos de retención y fidelización, debe saber manejar el paquete de office.
- Konzerta busca Oficial pyme: Licenciados en administración de empresas, economía o carreras afines. Con experiencia de dos años con roles similares dentro del sector financiero.
La Cámara de Comercio indicó que los requisitos completos y otras oportunidades laborales pueden consultarse en su portal oficial: panacamara.com