Conoce las vacantes de empleo del MITRADEL y la Cámara de Comercio para esta semana

Vacantes de empelo de esta semana.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP) anunciaron nuevas ofertas de empleo disponibles para esta semana en sus respectivas plataformas digitales.

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Vacantes disponibles en el MITRADEL

Jackeline Flóres del MITRADEL, informó sobre las siguientes oportunidades laborales:

Panamá Oeste

Supervisor: Con estudio universitarios completos o en curso en administración de empresas, mercadeo o carreras afines.

Supervisor de controles de calidad: Con formación en ingeniería industrial, química, biología o seguridad alimentaria, debe contar con los carnet de salud blanco y verde.

Colón

Promotor de marca: Se necesita que garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.

Supervisor de promotores: Debe tener titulo universitario en administración, mercadotecnia o carreras afines.

Biólogo: Con conocimientos en campo, en monitoreo de fauna o flora tropical.

Panamá

Técnico eléctrico solar y de aire acondicionado: Debe contra con certificación técnica formal en electricidad o refrigeración.

Gerente de operaciones: Con estudios en ingeniería industrial, logística, banca y finanzas.

Jefe de sala de procesos: Conocimientos en empresas dedicadas a la administración de efectivo, transporte de valores o centros de procesamiento bancario.

Los interesados pueden consultar estas y otras vacantes, junto con sus requisitos, en el portal oficial de la entidad: www.mitradel.gob.pa

Principales vacantes disponibles esta semana en la plataforma Empleos Panamá de @MitradelPma. pic.twitter.com/7iHAw2K4Vf — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2026

Cámara de Comercio publica nuevas vacantes

Por su parte, la directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP), María Eugenia Grimaldo, presentó las oportunidades disponibles en la bolsa de empleo de la institución.

Entre las plazas destacan:

UETA busca un contador : Para persona con estudios universitarios completos en contabilidad y preferible que sea CPA, que cuente con experiencia de 3 a 5 años como contador general de empresas de retail.

: Para persona con estudios universitarios completos en contabilidad y preferible que sea CPA, que cuente con experiencia de 3 a 5 años como contador general de empresas de retail. Konzerta busca un ejecutivo de retención y fidelización : Que sea estudiante universitario, con mínimo un año de experiencia en cargos de retención y fidelización, debe saber manejar el paquete de office.

: Que sea estudiante universitario, con mínimo un año de experiencia en cargos de retención y fidelización, debe saber manejar el paquete de office. Konzerta busca Oficial pyme: Licenciados en administración de empresas, economía o carreras afines. Con experiencia de dos años con roles similares dentro del sector financiero.

La Cámara de Comercio indicó que los requisitos completos y otras oportunidades laborales pueden consultarse en su portal oficial: panacamara.com