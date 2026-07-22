Contrabando en Panamá: directora de Aduanas propone elevar las penas de cárcel

La Autoridad Nacional de Aduanas presentó una propuesta para endurecer las penas por el delito de contrabando en Panamá, con el objetivo de reforzar la lucha contra este tipo de actividades ilícitas que afectan la economía del país.

La directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso, informó que la iniciativa plantea aumentar las sanciones de entre uno y dos años de prisión a condenas de hasta ocho años, además de modificar otras infracciones relacionadas con el contrabando.

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Las declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro de Liderazgo y Transformación Aduanera, organizado por el Colegio Nacional de Abogados, donde se abordaron temas relacionados con tecnología, innovación y los principales desafíos que enfrenta la institución.

Valdivieso explicó que el proyecto de ley cuenta con un borrador que ya fue presentado para su discusión y que ha sido trabajado durante más de ocho años junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio Público y diversos gremios.

Aduanas plantea cambios para combatir el contrabando

La directora también adelantó que la reforma incluirá nuevos protocolos de control para fortalecer la prevención y persecución del contrabando, delito cuyas principales incautaciones se registran en los puertos del país.

Además, destacó que Panamá firmó un marco de cooperación con cinco países de Europa para fortalecer el intercambio de tecnología e información en materia aduanera. Asimismo, señaló que alrededor de 270 colaboradores han sido desvinculados de la institución, algunos por presunta complicidad en irregularidades y otros por no cumplir con el perfil requerido para sus cargos.