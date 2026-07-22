Recuperan 105 sacos de alimento tras presunta estafa; hay dos aprehendidos

La Policía Nacional aprehendió a dos ciudadanos presuntamente vinculados al delito de estafa durante un operativo realizado en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas.

Como resultado de la diligencia, las unidades policiales también recuperaron 105 sacos de alimento para cerdos y equinos, los cuales estarían relacionados con el hecho investigado.

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Operativo contra la estafa permitió recuperar la mercancía

Dos ciudadanos vinculados al delito de estafa fueron aprehendidos por la @policiadepanama en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas, y se recuperaron 105 sacos de alimento para cerdos y equinos relacionados al hecho delictivo. pic.twitter.com/I02YXZw2Jf — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2026

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, el operativo se desarrolló como parte de las investigaciones por un presunto delito de estafa.

Los dos aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras que la mercancía recuperada quedó bajo custodia como evidencia dentro de la investigación.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos en diferentes puntos del país para combatir los delitos contra el patrimonio económico y recuperar bienes obtenidos de manera ilícita.