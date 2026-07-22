Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 09:37

Consejo de Gabinete aprueba más de B/.9 millones para proyectos de MiCultura y Descentralización

El Consejo de Gabinete créditos por más de B/.9.4 millones para fortalecer proyectos de la Autoridad Nacional de Descentralización y del Ministerio de Cultura.

Consejo de Gabinete aprueba presupuesto para mi cultura. 

Consejo de Gabinete aprueba presupuesto para mi cultura. 

Gobierno Nacional
María Hernández
Por María Hernández

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado por un total de B/.9.4 millones, destinados a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura).

La AND recibirá B/.4,249,161, recursos que permitirán completar las transferencias pendientes correspondientes a las vigencias 2022 y 2023 para los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba.

Estos fondos provienen de programas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y el Subsidio Municipal, cuyas transferencias no fueron refrendadas en su momento por la Contraloría General de la República.

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Las asignaciones presupuestarias corresponden a la vigencia fiscal 2026.

Las asignaciones presupuestarias corresponden a la vigencia fiscal 2026.

Gabinete aprueba más de B/.9 millones para proyectos

Por su parte, MiCultura contará con B/.5,191,579 para fortalecer el programa "Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades", iniciativa que busca ampliar el acceso a actividades culturales, artísticas y formativas en comunidades priorizadas del país, promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo cultural.

Ambas resoluciones serán remitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior ejecución de los recursos.

Proyectos de MiCultura y Descentralización se verán beneficiados.

Proyectos de MiCultura y Descentralización se verán beneficiados.

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