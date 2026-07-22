Consejo de Gabinete aprueba más de B/.9 millones para proyectos de MiCultura y Descentralización

El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado por un total de B/.9.4 millones, destinados a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura).

La AND recibirá B/.4,249,161, recursos que permitirán completar las transferencias pendientes correspondientes a las vigencias 2022 y 2023 para los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba.

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Estos fondos provienen de programas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y el Subsidio Municipal, cuyas transferencias no fueron refrendadas en su momento por la Contraloría General de la República.

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Por su parte, MiCultura contará con B/.5,191,579 para fortalecer el programa "Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades", iniciativa que busca ampliar el acceso a actividades culturales, artísticas y formativas en comunidades priorizadas del país, promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo cultural.

Ambas resoluciones serán remitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior ejecución de los recursos.