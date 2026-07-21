Comisión de Educación de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de educación, cultura y deporte para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de educación para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Lilia Batista

Yusaida Marín

Gertrudis Rodríguez

Patsy Lee

Jairo Salazar

Dana Castañeda

Betserai Richard

Jorge Bloise

Paulette Thomas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte se encarga de debatir y formular leyes que mejoran el sistema educativo, impulsan la calidad del aprendizaje, promueven el arte y fortalecen las disciplinas deportivas. Además, fiscaliza los presupuestos de entidades relacionadas y protege el patrimonio cultural de la nación.