Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 10:17

Comisión de Educación de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de educación, cultura y deportes para el periodo 2026-2027.

Comisiones de trabajo de la Asamble Nacional. 

Comisiones de trabajo de la Asamble Nacional. 

Asamblea Nacional
María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de educación, cultura y deporte para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Lilia Batista
  • Yusaida Marín
  • Gertrudis Rodríguez
  • Patsy Lee
  • Jairo Salazar
  • Dana Castañeda
  • Betserai Richard
  • Jorge Bloise
  • Paulette Thomas

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte se encarga de debatir y formular leyes que mejoran el sistema educativo, impulsan la calidad del aprendizaje, promueven el arte y fortalecen las disciplinas deportivas. Además, fiscaliza los presupuestos de entidades relacionadas y protege el patrimonio cultural de la nación.

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