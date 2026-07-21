Comisión de Educación de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de educación, cultura y deporte para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Lilia Batista
- Yusaida Marín
- Gertrudis Rodríguez
- Patsy Lee
- Jairo Salazar
- Dana Castañeda
- Betserai Richard
- Jorge Bloise
- Paulette Thomas
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte se encarga de debatir y formular leyes que mejoran el sistema educativo, impulsan la calidad del aprendizaje, promueven el arte y fortalecen las disciplinas deportivas. Además, fiscaliza los presupuestos de entidades relacionadas y protege el patrimonio cultural de la nación.