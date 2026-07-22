Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció la realización de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional para el próximo mes de agosto. La entidad invitó a la ciudadanía a conocer el periodo de validez de las facturas, así como los premios destinados a los ganadores.

Son válidas todas las facturas emitidas del 14 de junio al 14 de agosto.

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 27 de agosto

Región 3 (Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas): 25 de agosto

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Para participar, siga las siguientes instrucciones:

Paso 1: Reúna cinco facturas válidas.

Paso 2: Inserte las facturas en un sobre blanco o manila (tamaño carta o más pequeño).

Paso 3: Escriba únicamente sus datos personales en el exterior del sobre.

Nota: No se aceptarán sobres de otros colores, de tamaños mayores, ni con elementos decorativos como adhesivos, dibujos o adornos.

Premios por cada sorteo regional

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará 25 premios, por un monto total de B/.110,000.00 por región, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00