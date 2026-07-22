Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció la realización de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional para el próximo mes de agosto. La entidad invitó a la ciudadanía a conocer el periodo de validez de las facturas, así como los premios destinados a los ganadores.
Para participar, siga las siguientes instrucciones:
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Paso 1: Reúna cinco facturas válidas.
Paso 2: Inserte las facturas en un sobre blanco o manila (tamaño carta o más pequeño).
Paso 3: Escriba únicamente sus datos personales en el exterior del sobre.
Nota: No se aceptarán sobres de otros colores, de tamaños mayores, ni con elementos decorativos como adhesivos, dibujos o adornos.
Premios por cada sorteo regional
Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará 25 premios, por un monto total de B/.110,000.00 por región, distribuidos de la siguiente manera:
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5 premios de B/.10,000.00
10 premios de B/.5,000.00
10 premios de B/.1,000.00