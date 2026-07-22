PANAMÁ Nacionales -  22 de julio de 2026 - 15:56

Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará 25 premios, por un monto total de B/.110,000.00 por región.

Lotería Fiscal Regional de Panamá. 

Lotería Fiscal Regional de Panamá. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció la realización de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional para el próximo mes de agosto. La entidad invitó a la ciudadanía a conocer el periodo de validez de las facturas, así como los premios destinados a los ganadores.

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal

  • Región 1 (Panamá): 18 de agosto

  • Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 20 de agosto

  • Región 3 (Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas): 25 de agosto

  • Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 27 de agosto

Facturas válidas y requisitos de participación

Son válidas todas las facturas emitidas del 14 de junio al 14 de agosto.

Para participar, siga las siguientes instrucciones:

  • Paso 1: Reúna cinco facturas válidas.

  • Paso 2: Inserte las facturas en un sobre blanco o manila (tamaño carta o más pequeño).

  • Paso 3: Escriba únicamente sus datos personales en el exterior del sobre.

Nota: No se aceptarán sobres de otros colores, de tamaños mayores, ni con elementos decorativos como adhesivos, dibujos o adornos.

Premios por cada sorteo regional

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará 25 premios, por un monto total de B/.110,000.00 por región, distribuidos de la siguiente manera:

  • 5 premios de B/.10,000.00

  • 10 premios de B/.5,000.00

  • 10 premios de B/.1,000.00

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