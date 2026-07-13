Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 10:00

Lotería Fiscal Regional: dónde ingresar las facturas para el sorteo de agosto

El cierre de las urnas para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional está programado para el viernes 14 de agosto.

DGI y MEF anuncian sorteo de la Lotería Fiscal. 

DGI y MEF anuncian sorteo de la Lotería Fiscal. 

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que en agosto se llevarán a cabo los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional. La institución aclaró que los ciudadanos podrán participar con las facturas emitidas hasta el viernes 14 de agosto, fecha en que se cerrarán todas las urnas.

Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

  • Magic Zone
  • Carrusel: planta baja

Altaplaza

  • Planta baja – Diagonal a Super Kart
  • Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

  • Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

  • Primer piso

Towncenter

  • Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
  • Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

  • Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

  • Al frente del Super 99
  • Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

  • Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

  • Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
  • Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

  • A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

  • Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
  • Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

  • Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

  • Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

  • Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

  • Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

  • Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

  • Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

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La Lotería Fiscal Regional suma nuevas urnas para que depositar sobres.

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

  • Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

  • Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

  • Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
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