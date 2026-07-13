Lotería Fiscal Regional: dónde ingresar las facturas para el sorteo de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que en agosto se llevarán a cabo los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional. La institución aclaró que los ciudadanos podrán participar con las facturas emitidas hasta el viernes 14 de agosto, fecha en que se cerrarán todas las urnas.
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
Altaplaza
- Planta baja – Diagonal a Super Kart
- Nivel 1 - Diagonal a Starbucks
Atrio Costa del Este
- Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa boutiques
- Primer piso
Towncenter
- Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
- Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Plaza Las Américas
- A un costado de Supermercado Rey
Provincia de Panamá Oeste
Westland Mall
- Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
- Pasillo de Farmacias Arrocha
Town Center de Arraiján
- Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas
Provincia de Colón
Colón 2000
- Planta Baja
Provincia de Veraguas
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Provincia de Chiriquí
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Chiriquí Mall
- Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí
Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé
Darién: Sede de la DGI de Metetí
Herrera: Sede de la DGI de Chitré
Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos
Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón
Panamá: Todas las sedes de la DGI
Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional
Martes 18 de agosto
- Región #1: Panamá
Jueves 20 de agosto
- Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién
Martes 25 de agosto
- Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé