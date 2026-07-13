Lotería Fiscal Regional: dónde ingresar las facturas para el sorteo de agosto

DGI y MEF anuncian sorteo de la Lotería Fiscal.

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que en agosto se llevarán a cabo los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a nivel nacional. La institución aclaró que los ciudadanos podrán participar con las facturas emitidas hasta el viernes 14 de agosto, fecha en que se cerrarán todas las urnas.

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Magic Zone

Carrusel: planta baja

Altaplaza

Planta baja – Diagonal a Super Kart

Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

Primer piso

Towncenter

Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas

Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas

Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI

La Lotería Fiscal Regional suma nuevas urnas para que depositar sobres. Imagen creada con IA

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 18 de agosto

Región #1: Panamá

Jueves 20 de agosto

Región: #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 25 de agosto

Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto