China responde a Panamá y explica por qué inspecciona buques con bandera panameña en sus puertos

El Gobierno de China defendió este lunes las inspecciones que realiza a buques con bandera panameña en sus puertos, al asegurar que responden a razones de seguridad marítima y no a motivaciones políticas.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó que desde comienzos de 2026 los buques panameños han estado involucrados en "múltiples incidentes de seguridad" en aguas chinas.

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China explica el motivo de las inspecciones

Según Lin, entre enero y julio los barcos con bandera de Panamá representaron cerca del 20 % de las llegadas de embarcaciones extranjeras a puertos chinos, pero estuvieron involucrados en alrededor del 50 % de los accidentes, muertes y desapariciones registrados en esos incidentes.

El Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones a buques de bandera panameña en sus puertos al atribuirlas a "múltiples incidentes de seguridad" previos, sin confirmar las reuniones que Panamá anunció para esta semana en China para abordar esas detenciones y la renovación… pic.twitter.com/FKGu7lPnz8 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

El portavoz sostuvo que las inspecciones portuarias son una medida para garantizar la seguridad de la navegación y proteger el entorno marítimo, asegurando que estos controles se realizan conforme a la legislación china y a las convenciones internacionales.

China no confirma reuniones con Panamá

Las declaraciones surgieron luego de que Estados Unidos y Panamá cuestionaran las inspecciones durante la 137.ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), donde señalaron que las medidas podrían responder a motivos políticos y solicitaron fortalecer los mecanismos para evitar la politización del comercio marítimo.

Aunque el Gobierno panameño informó que delegaciones de ambos países sostendrán reuniones del 16 al 18 de julio en China para abordar la situación de los buques panameños y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo, las autoridades chinas no confirmaron esos encuentros.

Acuerdo marítimo y disputa por los puertos

El acuerdo de transporte marítimo entre Panamá y China, firmado en 2017 y renovado en 2021 por cinco años, otorga a la flota mercante panameña el trato de "Nación Más Favorecida" en los puertos chinos, con beneficios como tarifas preferenciales y procesos administrativos más ágiles.

La situación ocurre meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, decisión que derivó en arbitrajes internacionales contra el Estado panameño por más de 2,000 millones de dólares.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino aseguró recientemente que las retenciones de buques panameños en puertos chinos han disminuido, aunque reconoció que el tema podría afectar la reputación del registro marítimo panameño en la región Asia-Pacífico.

FUENTE: EFE