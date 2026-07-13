ATTT suspende atención en Darién este 13 de julio: conoce el motivo

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que la Dirección Provincial de Darién permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes 13 de julio de 2026, debido a la conmemoración de los aniversarios de fundación de los distritos de Pinogana y Chepigana.

La medida se adopta en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 38 del 5 de diciembre de 2025.

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ATTT: ¿Qué oficinas estarán cerradas?

La suspensión de la atención al público aplica únicamente a la Dirección Provincial de Darién, por lo que el resto de las oficinas de la ATTT en el país continuará operando con normalidad.

La Dirección Provincial de Darién permanecerá cerrada durante la jornada de hoy. Consulte el comunicado. pic.twitter.com/vDoSa7NaL6 — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) July 13, 2026

¿Cuándo se reanudará la atención?

La ATTT indicó que los servicios en la sede provincial de Darién se restablecerán en su horario habitual una vez concluya la medida correspondiente a este 13 de julio.

La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y programar sus trámites para la próxima jornada laboral.