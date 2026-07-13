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Comisión de Alto Nivel comparte avances del análisis a la auditoría integral de la Mina

La Comisión de Alto Nivel encargada de evaluar el informe de la auditoría integral de la Mina, brindó detalles del avance al análisis que se realiza. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que por primera vez se han podido sentar para evaluar con datos este tema, y señaló que se analizan las alternativas posibles. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizaron un balance de los aspectos económicos y ambientales que han sido analizados hasta el momento.