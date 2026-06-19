Mina Cobre Panamá: informe final de la auditoría ya está disponible, así puedes consultarlo

La Auditoría Integral al Proyecto Mina Cobre Panamá ya se encuentra disponible para consulta pública. El informe final, elaborado por la firma SGS, fue entregado al Gobierno Nacional y publicado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para que la ciudadanía pueda conocer sus resultados.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que un equipo especializado analizará el contenido del documento antes de que el Estado adopte decisiones sobre el futuro del proyecto minero.

¿Dónde consultar el informe final de la auditoría?

MiAMBIENTE invitó a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, gremios y sectores interesados a revisar tanto el informe final como los seis informes parciales de avance publicados previamente.

Los documentos pueden consultarse a través del portal oficial de: MiAMBIENTE informe sobre Minera Panamá

La publicación se realiza en cumplimiento de la Ley 6 de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y de la Ley 125 de 2020, mediante la cual Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia ambiental.

¿Qué dijo Julio Moltó sobre la auditoría?

Tras recibir el informe de SGS, Moltó destacó que el documento aporta información técnica e independiente sobre el estado actual del proyecto.

“Con este informe contaremos con información documentada, objetiva y, sobre todo, verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto. Panamá enfrenta una decisión de Estado con alcance histórico, una decisión que no se puede tomar en base a percepciones, consignas o presiones; se tiene que tomar con datos, con evidencia y con rigor técnico”, manifestó el titular del MICI. “Con este informe contaremos con información documentada, objetiva y, sobre todo, verificada sobre el estado real de los compromisos de este proyecto. Panamá enfrenta una decisión de Estado con alcance histórico, una decisión que no se puede tomar en base a percepciones, consignas o presiones; se tiene que tomar con datos, con evidencia y con rigor técnico”, manifestó el titular del MICI.

El ministro agregó que el Gobierno iniciará ahora la evaluación detallada de los resultados y exhortó a la población a revisar el contenido del informe antes de emitir una opinión definitiva sobre el proyecto.

#LoÚltimo | La firma SGS entregó este viernes al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el informe final de la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá.



“Con este informe contaremos con información documentada, objetiva y, sobre todo, verificada sobre el… pic.twitter.com/JAs7PEAjtq — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Auditoría servirá como insumo para futuras decisiones

La auditoría integral realizada por SGS evaluó aspectos legales, fiscales, ambientales, administrativos y operacionales de Mina Cobre Panamá, incluyendo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental.

Según las autoridades, el informe constituye una herramienta técnica que permitirá al Estado panameño analizar los próximos pasos relacionados con el proyecto minero con base en evidencia verificable y criterios especializados.