Ministro del MOP identifica 14 puntos críticos afectados por las lluvias en Panamá

El ministro de Obras Públicas , José Luis Andrade, presentó ante el Consejo de Gabinete un informe técnico que identifica 14 puntos de infraestructura vial afectados por las fuertes lluvias registradas en las provincias de Bocas del Toro, Colón y la Comarca Ngäbe Buglé.

De acuerdo con el titular del MOP, estos sitios fueron evaluados por personal técnico y son considerados de atención prioritaria debido a los daños ocasionados por las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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Para atender estas emergencias, el Ministerio de Obras Públicas solicitó una partida de B/.18.8 millones, recursos que serán destinados a la rehabilitación de carreteras, estabilización de taludes y otras obras necesarias para restablecer la conectividad en las zonas afectadas.

Ministro dice que el consejo de gabinete debe revisar la petición

El Consejo de Gabinete deberá aprobar tanto el uso de estos fondos como la declaratoria de emergencia, lo que permitirá agilizar la ejecución de los proyectos.

"Son catorce proyectos que han sido identificados y evaluados; estos se volverán a someter al Consejo de Gabinete para su aprobación", manifestó el ministro José Luis Andrade.

El MOP indicó que las intervenciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer el tránsito en sectores donde las lluvias provocaron afectaciones significativas a la red vial nacional.