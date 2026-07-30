Ministro de Comercio responde a cuestionamientos sobre la auditoría de la mina Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Julio Moltó, reaccionó a los planteamientos de la Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la cual cuestionó la auditoría realizada al proyecto de la mina Cobre Panamá.

El titular destacó la labor del Gobierno Nacional tras la contratación de la empresa suiza SGS para llevar a cabo la auditoría integral, cuyo informe fue publicado el pasado mes de junio.

Asimismo, Moltó informó que el análisis elaborado por la comisión gubernamental, integrada por los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, proporcionará las recomendaciones oficiales respecto al futuro de la mina.

El lunes 13 de julio, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó el impacto económico del cese del proyecto minero y las medidas adoptadas para ordenar las finanzas públicas. "Lo que esta comisión está haciendo es examinar de forma exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia", señaló el titular.

Asimismo, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, indicó que la auditoría reflejó nueve deficiencias ambientales, entre las que destacan la deforestación de 45.7 hectáreas de bosques, así como el desmonte de 322 hectáreas adicionales a las 2,100 establecidas originalmente.