MiBus reporta retrasos en las rutas C678 y C974 por camión varado en la vía Centenario

La empresa de transporte público MiBus informó que un camión varado en la entrada de la vía Centenario, frente al sector de Discovery, está afectando la operación de las rutas C678 y C974.

Según la empresa, la incidencia ha generado retrasos en el servicio de ambas rutas mientras se atiende la situación en la vía.

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Camión varado provoca demoras en rutas de MiBus

.@OficialMiBus informa que debido a un camión varado en la entrada de la vía Centenario, frente a Discovery, se han dado retrasos en la operación de las rutas C678 y C974. https://t.co/NpaDIB365Y — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

MiBus recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la normalización del servicio.