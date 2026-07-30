Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 10:09

MiBus reporta retrasos en las rutas C678 y C974 por camión varado en la vía Centenario

MiBus informó que un camión varado en la entrada de la vía Centenario, frente a Discovery, provoca retrasos en las rutas C678 y C974.

MiBus reporta retrasos en las rutas C678 y C974

MiBus reporta retrasos en las rutas C678 y C974

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de transporte público MiBus informó que un camión varado en la entrada de la vía Centenario, frente al sector de Discovery, está afectando la operación de las rutas C678 y C974.

Según la empresa, la incidencia ha generado retrasos en el servicio de ambas rutas mientras se atiende la situación en la vía.

Tema de interés: Presidente Mulino: “Preparar a nuestra gente es la única manera de enfrentar los desafíos del futuro”

Camión varado provoca demoras en rutas de MiBus

MiBus recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la normalización del servicio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional desplegará más de 500 unidades para las fiestas de Santiago Apóstol

Aprehenden a sospechoso por caso de corrupción en la DGI tras entregarse al Ministerio Público

Embajada de Rusia en Panamá niega participar en reclutamiento de panameños para la guerra en Ucrania

Recomendadas

Más Noticias