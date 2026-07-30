MiBus reporta retrasos en las rutas C678 y C974 por camión varado en la vía Centenario

La empresa de transporte público MiBus informó que un camión varado en la entrada de la vía Centenario, frente al sector de Discovery, está afectando la operación de las rutas C678 y C974.
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Camión varado provoca demoras en rutas de MiBus
MiBus recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la normalización del servicio.