Lotería Fiscal 2026: ¿Cuándo será el primer sorteo regional?

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el sorteo de la Lotería Fiscal de la Región 1, correspondiente a la provincia de Panamá, se realizará el próximo 18 de agosto de 2026.
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Requisitos para participar en la Lotería Fiscal
Quienes deseen participar deberán depositar un sobre con cinco facturas fiscales válidas. Además, el sobre debe cumplir con las siguientes características:
- Ser de tamaño carta o menor.
- Ser de color blanco o manila.
- No contener dibujos, calcomanías, ni adornos.
La DGI recomienda a los participantes verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el lugar y los detalles del sorteo.