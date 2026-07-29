Lotería Fiscal 2026: ¿Cuándo será el primer sorteo regional?

El MEF ya anunció cuáles serán las fechas para la Lotería Fiscal.

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el sorteo de la Lotería Fiscal de la Región 1, correspondiente a la provincia de Panamá, se realizará el próximo 18 de agosto de 2026.

Las autoridades indicaron que el lugar donde se efectuará el sorteo aún está por definirse y será anunciado oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la DGI y del MEF.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede interesarle: Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal

Quienes deseen participar deberán depositar un sobre con cinco facturas fiscales válidas. Además, el sobre debe cumplir con las siguientes características:

Ser de tamaño carta o menor.

Ser de color blanco o manila.

No contener dibujos, calcomanías, ni adornos.

La DGI recomienda a los participantes verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el lugar y los detalles del sorteo.