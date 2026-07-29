Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 11:20

Lotería Fiscal 2026: ¿Cuándo será el primer sorteo regional?

La DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron el calendario de los sorteos de la Lotería Fiscal correspondientes al mes de agosto de 2026.

El MEF ya anunció cuáles serán las fechas para la Lotería Fiscal.

El MEF ya anunció cuáles serán las fechas para la Lotería Fiscal.

@DGI
María Hernández
Por María Hernández

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que el sorteo de la Lotería Fiscal de la Región 1, correspondiente a la provincia de Panamá, se realizará el próximo 18 de agosto de 2026.

Las autoridades indicaron que el lugar donde se efectuará el sorteo aún está por definirse y será anunciado oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la DGI y del MEF.

Puede interesarle: Lotería Fiscal Regional: fechas, premios y cómo participar en el sorteo de agosto

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal

Quienes deseen participar deberán depositar un sobre con cinco facturas fiscales válidas. Además, el sobre debe cumplir con las siguientes características:

  • Ser de tamaño carta o menor.
  • Ser de color blanco o manila.
  • No contener dibujos, calcomanías, ni adornos.

La DGI recomienda a los participantes verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el lugar y los detalles del sorteo.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES amplía "Mi Nueva Meta" a la comarca Ngäbe Buglé con 33 nuevas aprendices

Presunto intento de femicidio en Chiriquí: Policía Nacional detiene a un hombre

Aprueban crédito de B/. 1 millón al MOP para licitar el puente peatonal de Santiago Mall

Recomendadas

Más Noticias