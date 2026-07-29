Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 10:31

¿Habrá día libre este 30 de julio? Estos servidores públicos en San Miguelito no trabajarán

Este 30 de julio habrá día libre para los servidores públicos en un distrito de Panamá por su aniversario de fundación. Conozca qué establece la norma.

Día libre para servidores públicos este jueves: ¿qué distrito de Panamá estará de aniversario?

Día libre para servidores públicos este jueves: ¿qué distrito de Panamá estará de aniversario?

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este jueves 30 de julio, el distrito de San Miguelito conmemora un nuevo aniversario de su creación, por lo que los servidores públicos que laboran en esa jurisdicción tendrán día libre.

La medida dispone el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales establecidas dentro del distrito durante la fecha conmemorativa.

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Distrito de San Miguelito: ¿Qué establece el decreto?

La disposición se fundamenta en el Decreto de Gabinete N.° 258 del 30 de julio de 1970, mediante el cual se creó el distrito de San Miguelito y se estableció el 30 de julio como la fecha oficial de su fundación.

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La norma también dispone:

  • La creación del distrito de San Miguelito en la provincia de Panamá.
  • El establecimiento del 30 de julio como aniversario oficial.
  • La suspensión de labores y el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales ubicadas en el distrito durante esa fecha.

Aunque en algunas publicaciones suele mencionarse como un decreto ejecutivo, la norma fue emitida originalmente como un Decreto de Gabinete por la Junta Provisional de Gobierno y publicada en la Gaceta Oficial N.° 16,659.

¿El día libre aplica para todo Panamá?

El día libre no es de carácter nacional por lo que es importante mencionar que la suspensión de labores aplica únicamente para los servidores públicos que prestan servicios en el distrito de San Miguelito. En el resto del país, las instituciones públicas y privadas mantienen sus operaciones con normalidad, salvo que alguna entidad comunique una disposición distinta.

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