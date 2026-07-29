Transportistas de turismo denuncian presuntos cobros de comisiones en hoteles de Panamá

El abogado Eugenio Paz Álvarez, representante de un grupo de transportistas de turismo , denunció la existencia de presuntos cobros de comisiones que, según afirmó, algunos conductores deben pagar para poder captar pasajeros en determinados hoteles.

De acuerdo con Paz Álvarez, los transportistas aseguran que deben realizar pagos de entre B/.10 y B/.15 para acceder a los clientes y, adicionalmente, entregar una comisión de entre 15% y 20% del valor del servicio.

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"Hay presuntos cobros a los compañeros que se dedican al servicio especial de turismo donde tienen que hacer pagos de 10 y 15 balboas para captar un pasajero. Adicional tienen que pagar entre el 15% y el 20% de comisión de lo que el pasajero rinde", manifestó el abogado. "Hay presuntos cobros a los compañeros que se dedican al servicio especial de turismo donde tienen que hacer pagos de 10 y 15 balboas para captar un pasajero. Adicional tienen que pagar entre el 15% y el 20% de comisión de lo que el pasajero rinde", manifestó el abogado.

Compara la situación con otras modalidades de transporte

"Lo que sí es cierto es que el director del Tránsito actual se reunió con ellos y le dio parte de la solución, pero no se concretó la solución porque al reunirse con la regente de la cartera de Turismo, las puertas se le han cerrado y no han podido buscar soluciones, por eso que… pic.twitter.com/moEAAsy9JC — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

Paz Álvarez indicó que esta práctica, según las denuncias recibidas, es similar a la que ocurre en algunos puntos de alta demanda, como estaciones del Metro, donde ciertos taxistas pagan cuotas para operar.

Asimismo, sostuvo que la llegada de las plataformas digitales incrementó la competencia dentro del sector, ya que estas también descuentan un porcentaje por cada viaje realizado.

"Las plataformas prácticamente les quitan alrededor de un 15% y 20% por el servicio", señaló. "Las plataformas prácticamente les quitan alrededor de un 15% y 20% por el servicio", señaló.

Solicitan intervención de las autoridades

"Hay presuntos cobros a los compañeros que se dedican al servicio especial de turismo donde tienen que hacer pagos del 10 y 15 balboas, para captar un pasajero, adicional tienen que pagar entre el 20 y el 15% de comisión de lo que el pasajero rinde. Se lo tienen que dar al… pic.twitter.com/FJQQf7RTll — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

El abogado explicó que los transportistas han presentado denuncias sobre esta situación desde hace varios años y aseguró que recientemente sostuvieron reuniones con el director de Tránsito en busca de una solución.

Según indicó, las conversaciones no han prosperado debido a la falta de acuerdos con las autoridades competentes en materia de turismo.

Paz Álvarez también afirmó que los gerentes de algunos hoteles estarían vinculados a estos presuntos acuerdos, una situación que, según dijo, genera preocupación entre los transportistas.

Hasta el momento, las autoridades competentes y los hoteles señalados no se han pronunciado sobre estas declaraciones.