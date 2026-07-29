Transportistas de turismo denuncian presuntos cobros de comisiones en hoteles de Panamá

El abogado Eugenio Paz Álvarez, representante de un grupo de transportistas de turismo, denunció la existencia de presuntos cobros de comisiones que, según afirmó, algunos conductores deben pagar para poder captar pasajeros en determinados hoteles.
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Compara la situación con otras modalidades de transporte
Paz Álvarez indicó que esta práctica, según las denuncias recibidas, es similar a la que ocurre en algunos puntos de alta demanda, como estaciones del Metro, donde ciertos taxistas pagan cuotas para operar.
Asimismo, sostuvo que la llegada de las plataformas digitales incrementó la competencia dentro del sector, ya que estas también descuentan un porcentaje por cada viaje realizado.
Solicitan intervención de las autoridades
El abogado explicó que los transportistas han presentado denuncias sobre esta situación desde hace varios años y aseguró que recientemente sostuvieron reuniones con el director de Tránsito en busca de una solución.
Según indicó, las conversaciones no han prosperado debido a la falta de acuerdos con las autoridades competentes en materia de turismo.
Paz Álvarez también afirmó que los gerentes de algunos hoteles estarían vinculados a estos presuntos acuerdos, una situación que, según dijo, genera preocupación entre los transportistas.
Hasta el momento, las autoridades competentes y los hoteles señalados no se han pronunciado sobre estas declaraciones.