Herrera Nacionales -  28 de julio de 2026 - 17:34

MIDA entrega fertilizantes para fortalecer los huertos escolares en Herrera

El MIDA informó que el Programa de Huertos Escolares se ejecuta en alianza con el MEDUCA y la Caja de Ahorros.

MIDA entrega fertilizantes para escuelas en Herrera. 

MIDA entrega fertilizantes para escuelas en Herrera. 

MIDA
Ana Canto
Por Ana Canto

Con el propósito de contribuir a la nutrición escolar, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de su dirección regional de Herrera, continúa la distribución de fertilizantes a los centros educativos beneficiarios del Programa de Huertos Escolares.

El ingeniero Carlos Bustavino, funcionario de la entidad, detalló que el programa beneficia directamente a 22 centros educativos inscritos en la provincia. Asimismo, el apoyo se extiende a otras 33 escuelas que, aunque no forman parte de la lista oficial, mantienen huertos activos por iniciativa propia.

El objetivo central de la entrega es que los estudiantes tengan un contacto práctico con la agricultura, aprendan técnicas básicas de cultivo y desarrollen conciencia sobre la importancia de la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el país.

El Programa de Huertos Escolares se ejecuta en alianza con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Caja de Ahorros.

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