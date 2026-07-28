Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 17:49

Viceministro Carlos Guevara Mann destaca el valor de las relaciones diplomáticas de Panamá

El viceministro Carlos Guevara Mann enfatizó que las relaciones internacionales abarcan dimensiones políticas que deben ser tomadas en consideración.

Viceministro de Relaciones Exteriores

Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la sustentación de traslados de partida y créditos adicionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Asamblea Nacional, el canciller encargado, Carlos Guevara Mann, se refirió a los viáticos contingentes que se asignan a los diplomáticos y al personal del servicio exterior.

“Todos los funcionarios del servicio exterior reciben un complemento que se denomina viáticos contingentes para poder ayudarlos a que su nivel de vida sea adecuado en el país donde están destinados”, explicó.

El viceministro enfatizó que, aunque existan observaciones económicas por parte de los diputados sobre la labor del personal en el exterior, las relaciones internacionales abarcan dimensiones políticas y diplomáticas que deben ser tomadas en consideración.

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