Viceministro Carlos Guevara Mann destaca el valor de las relaciones diplomáticas de Panamá

Durante la sustentación de traslados de partida y créditos adicionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Asamblea Nacional, el canciller encargado, Carlos Guevara Mann, se refirió a los viáticos contingentes que se asignan a los diplomáticos y al personal del servicio exterior.
El viceministro enfatizó que, aunque existan observaciones económicas por parte de los diputados sobre la labor del personal en el exterior, las relaciones internacionales abarcan dimensiones políticas y diplomáticas que deben ser tomadas en consideración.