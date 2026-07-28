Viceministro Carlos Guevara Mann destaca el valor de las relaciones diplomáticas de Panamá

Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann. TReporta

Por Ana Canto Durante la sustentación de traslados de partida y créditos adicionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Asamblea Nacional, el canciller encargado, Carlos Guevara Mann, se refirió a los viáticos contingentes que se asignan a los diplomáticos y al personal del servicio exterior.

“Todos los funcionarios del servicio exterior reciben un complemento que se denomina viáticos contingentes para poder ayudarlos a que su nivel de vida sea adecuado en el país donde están destinados”, explicó.

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