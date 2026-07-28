"A mí nadie me reclutó": panameño que combate en Ucrania cuenta cómo llegó al frente de guerra

Ronnie González Castillo, un panameño que participa en la guerra en Ucrania, afirmó que decidió viajar por voluntad propia y rechazó haber sido reclutado mediante redes ilegales o engaños.
Según relató, antes de ser aceptado pasó por un proceso de evaluación que incluyó entrevistas, preguntas de carácter psicológico y una revisión de sus capacidades físicas mediante videollamadas.
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Panameño en Ucrania: "Sabía que mi vida estaba en riesgo"
González Castillo indicó que su primer contrato fue como ametrallador de infantería, función que desempeñó en el frente de batalla.
Aseguró que desde el inicio conocía los riesgos que implicaba participar en el conflicto armado.
También explicó que los contratos se rigen por la legislación ucraniana y que estos no se emiten en español, por lo que recurrió a una traductora para conocer el contenido del documento que firmó.
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Advierte sobre ofertas para viajar a Ucrania
El panameño aseguró que no recomienda aceptar ofertas en las que terceros financien el viaje hacia Ucrania, ya que, según su experiencia, esto puede limitar la posibilidad de elegir la unidad militar en la que se prestará servicio.
Además, afirmó que frecuentemente recibe mensajes de personas interesadas en viajar al país europeo, pero dijo que evita compartir contactos o facilitar el proceso.
"El que quiere venir, que investigue por sus medios", señaló, al explicar que no desea asumir responsabilidad por decisiones que puedan poner en riesgo la vida de otras personas.
Ahora trabaja con drones militares
Actualmente, González Castillo indicó que trabaja en el desarrollo y operación de sistemas de drones no tripulados, además de capacitar a integrantes latinoamericanos de su unidad en el manejo de estos equipos y en otras tareas relacionadas con su operación.
Explicó que, cuando ingresó a la Legión Internacional, únicamente eran aceptadas personas con formación previa en cuerpos policiales, fuerzas armadas o con experiencia en el manejo de armas.
Revela que observó cuerpos con insignias de Panamá
Durante la entrevista, González Castillo aseguró que, a principios de este año, mientras participaba en un operativo de reconocimiento con drones, observó varios cuerpos de militares que portaban uniformes del Ejército ruso con insignias de Panamá.
Esta afirmación corresponde a su testimonio y no ha sido corroborada de manera independiente por las autoridades panameñas ni por fuentes oficiales relacionadas con el conflicto.
Explica por qué decidió viajar
El panameño también relató que antes de viajar emprendía negocios en Panamá, pero enfrentaba dificultades económicas que afectaban su capacidad para mantener a su familia.
Señaló que fue un amigo, quien ya se encontraba en Ucrania, quien le habló sobre la posibilidad de contactar a la Legión Internacional.
Asimismo, indicó que uno de los factores que influyó en su decisión fue la posibilidad de garantizar estabilidad económica para su hijo, incluso en caso de fallecer durante el conflicto.