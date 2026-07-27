Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 13:14

Agroferias del IMA este martes y miércoles: consulta dónde estarán y sus horarios de venta

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del martes 28 y miércoles 29 de julio.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 28 y miércoles 29 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA para el martes 28 de julio

Coclé

  • Iglesia de Boca de Turué, distrito de Penonomé

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito

Herrera

  • Cancha de El Pedregocito, distrito de Pesé

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo

Colón

  • Parque central del corregimiento de Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Santa María, distrito de Bugaba

Darién

  • Cancha de baloncesto de ALto del Cristo, en El Zapallal, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Casa Comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas
  • Casa Comunal de Barrizal, distrito de Calobre

Panamá Oeste

  • Cancha de la Escuela de El Higo, distrito de San Carlos

Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio

Veraguas

  • Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
  • Casa Comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya

Panamá Oeste

  • Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera

Herrera

  • Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé

Chiriquí

  • Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba

Coclé

  • Casa Local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé

Darién

  • Escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá

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