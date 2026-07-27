Agroferias del IMA este martes y miércoles: consulta dónde estarán y sus horarios de venta

Agroferias del IMA @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 28 y miércoles 29 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Te puede interesar: Bono permanente para jubilados y pensionados: quiénes lo reciben según la ley Agroferias del IMA para el martes 28 de julio Coclé Iglesia de Boca de Turué, distrito de Penonomé Panamá Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito Herrera Cancha de El Pedregocito, distrito de Pesé Panamá Este Terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo Colón Parque central del corregimiento de Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel Chiriquí Cancha Comunal de Santa María, distrito de Bugaba Darién Cancha de baloncesto de ALto del Cristo, en El Zapallal, distrito de Santa Fe Veraguas Casa Comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas

Casa Comunal de Barrizal, distrito de Calobre Panamá Oeste Cancha de la Escuela de El Higo, distrito de San Carlos Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio Veraguas Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas

Casa Comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya Panamá Oeste Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera Herrera Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé Chiriquí Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba Coclé Casa Local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé Darién Escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe Panamá Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fvAFgTw895 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026