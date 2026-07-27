Agroferias del IMA este martes y miércoles: consulta dónde estarán y sus horarios de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 28 y miércoles 29 de julio, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del IMA para el martes 28 de julio
Coclé
- Iglesia de Boca de Turué, distrito de Penonomé
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito
Herrera
- Cancha de El Pedregocito, distrito de Pesé
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo
Colón
- Parque central del corregimiento de Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel
Chiriquí
- Cancha Comunal de Santa María, distrito de Bugaba
Darién
- Cancha de baloncesto de ALto del Cristo, en El Zapallal, distrito de Santa Fe
Veraguas
- Casa Comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal de Barrizal, distrito de Calobre
Panamá Oeste
- Cancha de la Escuela de El Higo, distrito de San Carlos
Agroferias del IMA - Miércoles 29 de julio
Veraguas
- Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya
Panamá Oeste
- Junta Local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera
Herrera
- Cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé
Chiriquí
- Plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba
Coclé
- Casa Local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé
Darién
- Escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá