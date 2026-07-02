Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 12:28

IMA publica las Agroferias para este viernes 3 de julio

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el viernes 3 de julio en varias provincias del país.

IMA publica listado de Agroferias

IMA publica listado de Agroferias,

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 3 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del viernes 3 de julio

Chiriquí

  • Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.

Coclé

  • Casa comunal de Pagua, en Llano Grande, distrito de La Pintada.

Herrera

  • Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.

Veraguas

  • Urbanización San Antonio (Las Torres), en Nuevo Santiago.

Los Santos

  • Parque de Isla Cañas, distrito de Tonosí.

Panamá Oeste

  • Plaza La Marquesa, en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.

Panamá Este

  • Martinambo, en Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.

Panamá

  • Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA para el miércoles 1 y jueves 2 de julio

Agroferias con arroz a bajo costo este martes 30 de junio

Agroferias del IMA: dónde comprar arroz a $1.25 este lunes 29 de junio en Panamá

Recomendadas

Más Noticias