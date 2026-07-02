IMA publica las Agroferias para este viernes 3 de julio

IMA publica listado de Agroferias, IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 3 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del viernes 3 de julio Chiriquí Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú. Coclé Casa comunal de Pagua, en Llano Grande, distrito de La Pintada. Herrera Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos. Veraguas Urbanización San Antonio (Las Torres), en Nuevo Santiago. Los Santos Parque de Isla Cañas, distrito de Tonosí. Panamá Oeste Plaza La Marquesa, en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján. Panamá Este Martinambo, en Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo. Panamá Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito. ¡Las Agroferias del IMA te esperan!

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/isthh8s1lg — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 1, 2026