MIDA impulsa el mejoramiento genético del ganado en Colón

Técnicos de la Agencia Central de la Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Colón, en coordinación con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), realizaron una jornada de extracción de semen de sementales bovinos en las comunidades de Alfagías, Sardinilla y Nuevo Ocú, ubicadas en los corregimientos de Limón y Salamanca, en el distrito de Colón.

Estas acciones se ejecutan con el propósito de elevar la productividad ganadera y poner material genético de alta calidad a disposición de los pequeños productores.

La actividad benefició directamente a cuatro propietarios de los sementales seleccionados para el programa de mejoramiento genético. El material recolectado se trasladó al laboratorio del IDIAP en Gualaca, provincia de Chiriquí, donde será procesado y congelado para su conservación y posterior uso en programas de inseminación artificial.

Durante la jornada se obtuvo semen de seis ejemplares de las razas Senepol, Angus Rojo, Gyr Lechero, Simmental y Simbrah, reconocidas por su adaptabilidad, características productivas y capacidad para mejorar los parámetros genéticos de los hatos destinados a la producción de carne y leche.

Con esta iniciativa, se estima que alrededor de 30 pequeños ganaderos de la provincia de Colón se beneficiarán con material genético de alto valor, lo que contribuirá a mejorar los índices reproductivos de sus fincas, aumentar la productividad y fortalecer la competitividad de la actividad pecuaria local.