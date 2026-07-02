Chiriquí Nacionales -  2 de julio de 2026 - 11:09

Norovirus en Chiriquí: casos de diarrea y vómitos aumentan a 1,580, confirma el MINSA

El MINSA informó que los casos asociados al brote de norovirus en Chiriquí aumentaron a 1,580. Todos los pacientes han recibido atención ambulatoria.

MINSA refuerza la atención en Chiriquí

MINSA refuerza la atención en Chiriquí

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el brote de norovirus registrado en la provincia de Chiriquí continúa en seguimiento, luego de que los casos con síntomas gastrointestinales aumentaran a 1,580 pacientes.

La actualización fue dada a conocer este jueves por la directora nacional de Salud Pública del MINSA, Yelkys Gill, quien señaló que el principal agente identificado en los análisis realizados es el norovirus.

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"Tenemos un total de 1,580 pacientes relacionados a estos síntomas gastrointestinales, donde el patógeno mayor identificado es el virus norovirus", indicó la funcionaria. "Tenemos un total de 1,580 pacientes relacionados a estos síntomas gastrointestinales, donde el patógeno mayor identificado es el virus norovirus", indicó la funcionaria.

Todos los pacientes han sido atendidos de forma ambulatoria

La directora de Salud Pública explicó que, hasta el momento, ninguno de los pacientes ha requerido hospitalización, ya que todos han recibido manejo ambulatorio. Asimismo, destacó que el MINSA ha reforzado la respuesta sanitaria en la provincia para atender el incremento de consultas.

MINSA refuerza la atención en Chiriquí

Como parte de las acciones para hacer frente al brote, la entidad informó que se ha fortalecido el sistema de salud mediante:

  • La incorporación de más personal de salud.
  • La ampliación de los horarios de atención.
  • El monitoreo permanente de los casos reportados.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica para controlar la propagación del virus y brindar atención oportuna a las personas que presenten síntomas.

¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda y puede provocar síntomas como:

  • Diarrea.
  • Vómitos.
  • Náuseas.
  • Dolor abdominal.
  • Fiebre leve en algunos casos.

El MINSA recomienda mantener una adecuada higiene de manos, consumir agua segura y acudir al centro de salud más cercano si los síntomas persisten o se agravan.

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