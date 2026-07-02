Alcaldía de Panamá cobrará B/.75 por retirar inmovilizadores de vehículos

La Alcaldía de Panamá informó que los propietarios de vehículos a los que se les instale un dispositivo de inmovilización por incumplir normas municipales deberán pagar B/.75.00 para solicitar su retiro.

La medida está contemplada en el Acuerdo N.° 184 del Consejo Municipal de Panamá, publicado el 1 de julio en la Gaceta Oficial, y forma parte de las acciones para proteger los espacios públicos y el mobiliario urbano.

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Alcaldía de Panamá: ¿En qué casos podrán inmovilizar un vehículo?

De acuerdo con el acuerdo municipal, el dispositivo podrá colocarse cuando se detecten conductas como:

Obstrucción total o parcial de aceras o pasos peatonales .

. Bloqueo de accesos destinados a personas con discapacidad .

. Interrupción de vías o accesos públicos.

Ocupación de áreas verdes .

. Afectación o invasión de elementos de infraestructura destinados al uso público.

Otras faltas relacionadas con el uso indebido del espacio público o daños a bienes municipales.

¿Cuánto costará retirar el inmovilizador?

La Alcaldía precisó que el propietario del vehículo deberá pagar B/.75.00 para que el dispositivo sea retirado. La institución explicó que esta medida tiene carácter administrativo y preventivo.

Los propietarios de vehículos a los que se les haya instalado dispositivos de inmovilización por faltas como obstrucción de espacios públicos o por daños a bienes públicos, deberán pagar B/.75.00 para que les sea retirado.



Así lo dispone el Acuerdo N°184 del Consejo Municipal de… pic.twitter.com/S4X8Smr7Xi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

La medida no reemplaza las multas de tránsito

El Acuerdo N.° 184 establece que la inmovilización temporal del vehículo no impide ni limita la actuación de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Esto significa que, si además de la infracción municipal existe una falta de tránsito, el conductor también podrá ser sancionado por la ATTT, según lo establezca la normativa vigente.

¿Cómo se aplicará la inmovilización?

Antes de colocar el dispositivo, las autoridades municipales deberán:

Documentar la infracción mediante fotografías o videos .

. Instalar el inmovilizador en el vehículo.

Colocar un aviso visible con: El motivo de la inmovilización. La fecha y hora en que fue colocado. Las instrucciones para solicitar su retiro. Los medios de contacto habilitados por la Alcaldía.



Con esta medida, la Alcaldía de Panamá busca fortalecer el cumplimiento de las normas municipales relacionadas con el uso adecuado de los espacios públicos y garantizar la movilidad segura de peatones, especialmente de las personas con discapacidad.