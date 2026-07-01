Alcaldía de Panamá licita nueva Biblioteca Digital en Juan Díaz por B/. 938 mil

Alcaldía de Panamá licita nueva Biblioteca Digital. MUPA

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá continúa impulsando el acceso a la tecnología y a la educación mediante el avance del proyecto de Bibliotecas Digitales. Como parte de esta iniciativa, la comuna capitalina publicó en el portal PanamáCompra la licitación por mejor valor para la construcción de una Biblioteca Digital en el corregimiento de Juan Díaz, obra que beneficiará a miles de residentes del sector.

El proyecto cuenta con un precio de referencia de B/. 938,304.00 y busca ofrecer a la comunidad una plataforma innovadora para el almacenamiento, organización y gestión de documentos y recursos multimedia en formato digital, tales como libros, revistas, artículos, audios y videos.

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