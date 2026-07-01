Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 17:27

Alcaldía de Panamá licita nueva Biblioteca Digital en Juan Díaz por B/. 938 mil

Según la Alcaldía de Panamá, esta Biblioteca Digital permitirá a los usuarios acceder a internet desde dispositivos móviles o computadoras.

Alcaldía de Panamá licita nueva Biblioteca Digital.

Alcaldía de Panamá licita nueva Biblioteca Digital.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá continúa impulsando el acceso a la tecnología y a la educación mediante el avance del proyecto de Bibliotecas Digitales. Como parte de esta iniciativa, la comuna capitalina publicó en el portal PanamáCompra la licitación por mejor valor para la construcción de una Biblioteca Digital en el corregimiento de Juan Díaz, obra que beneficiará a miles de residentes del sector.

El proyecto cuenta con un precio de referencia de B/. 938,304.00 y busca ofrecer a la comunidad una plataforma innovadora para el almacenamiento, organización y gestión de documentos y recursos multimedia en formato digital, tales como libros, revistas, artículos, audios y videos.

Esta Biblioteca Digital permitirá a los usuarios acceder de forma remota, a través de internet y desde dispositivos móviles o computadoras, a una amplia variedad de contenidos educativos e informativos. Con esto se eliminan las limitaciones de espacio y horario, al tiempo que se fortalece el acceso al conocimiento para la ciudadanía.

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