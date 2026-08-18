Alcaldía de Panamá licita construcción de Biblioteca Digital Municipal en Betania.

La Alcaldía de Panamá publicó la licitación para la construcción de la nueva Biblioteca Digital Municipal de Betania, un proyecto que transformará un terreno subutilizado en un espacio dedicado al aprendizaje, la lectura y el acceso a herramientas tecnológicas para beneficiar a más de 50,000 residentes del corregimiento.

La iniciativa contempla la construcción y habilitación de una infraestructura equipada con computadoras de escritorio y portátiles, pantallas 4K, tablero interactivo, impresora, escáner, red de datos y cobertura wifi, además de sistemas de videovigilancia, alarma y control de acceso. La obra permitirá recuperar el predio actual para convertirlo en un espacio municipal ordenado, iluminado y funcional, destinado a la lectura individual, la consulta digital, la investigación, el trabajo colaborativo y la realización de actividades comunitarias.

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La infraestructura incorporará criterios de accesibilidad universal mediante rampas, señalización, mobiliario adecuado y servicios sanitarios adaptados, con el objetivo de facilitar el uso de las instalaciones a personas con movilidad reducida. Además, el diseño incluye medidas de sostenibilidad como iluminación eficiente, climatización, materiales durables, paisajismo y un sistema fotovoltaico cuya capacidad se definirá en la fase técnica.

De acuerdo con el pliego de cargos, el precio de referencia es de B/. 926,650.00, con el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) incluido. El plazo contractual previsto es de 1,515 días calendario, los cuales se dividen de la siguiente manera:

Fase de desarrollo y entrega (420 días): Ejecución de estudios, diseños, permisos, construcción, equipamiento, integración, pruebas, capacitación y recepción formal de la obra.

Fase de mantenimiento y soporte (1095 días): Tres años continuos de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de las instalaciones.

La Biblioteca Digital busca constituirse en un espacio especializado para el acceso al conocimiento y complementar los recursos educativos existentes, ofreciendo a la comunidad un entorno adecuado para estudiar, investigar y desarrollar competencias digitales.