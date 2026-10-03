Jubilados y pensionados CSS: ¿quiénes cobran este lunes 5 de octubre?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán desde este lunes 5 de octubre el primer pago correspondiente al mes. La fecha aplica a quienes cobran mediante acreditamiento bancario (ACH), mientras que los beneficiarios que reciben cheque deberán esperar hasta el día siguiente.

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¿Qué jubilados y pensionados cobran este lunes 5 de octubre?

El pago programado para este lunes 5 de octubre corresponde a los jubilados y pensionados de la CSS que reciben sus prestaciones mediante acreditamiento bancario (ACH).

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Esta modalidad permite que el pago sea depositado directamente en la cuenta bancaria personal que el beneficiario mantiene registrada para recibir su pensión o jubilación.

Para quienes mantienen el cobro mediante cheque, el primer pago de octubre está programado para el martes 6 de octubre.

De esta manera, las primeras fechas de pago quedan establecidas así:

Lunes 5 de octubre: acreditamiento bancario (ACH).

Martes 6 de octubre: pago mediante cheque.

¿Dónde consultar el calendario de pagos de la CSS?

La Caja de Seguro Social mantiene en su sitio web oficial una sección de Calendarios de Pago, donde los jubilados y pensionados pueden consultar y descargar la programación establecida por la institución.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta su modalidad de cobro al momento de verificar la fecha que les corresponde.