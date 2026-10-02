Cuarto Puente sobre el Canal: reactivan trabajos tras corregir fallas de seguridad

Los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá fueron reactivados en los frentes que permanecían suspendidos, luego de que se atendieran los hallazgos relacionados con seguridad laboral. La paralización había sido ordenada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tras un accidente registrado el 24 de septiembre.

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¿Por qué fueron suspendidos los trabajos del Cuarto Puente?

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó el 25 de septiembre que cerca del 90% de los trabajos del proyecto habían sido paralizados mientras se verificaban las condiciones de seguridad y se exigían correctivos antes de autorizar la reanudación.

La ministra de Trabajo, @Jackyenpositivo Muñoz, confirmó la reactivación de los trabajos de construcción en el proyecto Cuarto Puente sobre el Canal.

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La medida se produjo después de un accidente laboral ocurrido la noche del 24 de septiembre en el área de prefabricados de Figali, donde un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros.

Según informó en ese momento el Consorcio Panamá Cuarto Puente, el trabajador recibió primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico, donde se encontraba estable y sin lesiones consideradas graves.

Tras la suspensión, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) instruyó al consorcio responsable del proyecto a implementar las adecuaciones de seguridad laboral requeridas y posteriormente solicitar una nueva inspección para comprobar su cumplimiento.

¿Qué trabajos del Cuarto Puente fueron reactivados?

Luego de atenderse los hallazgos y verificarse las adecuaciones requeridas en materia de seguridad laboral, fueron retomadas las actividades en los frentes que permanecían suspendidos.

Entre las áreas reactivadas se encuentran:

M4.

M6.

Cerro Sosa.

Fundaciones W14 y W15.

Balboa.

Planta de concreto del Este.

El MOP informó que continuará dando seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades competentes mientras avanzan las actividades del proyecto. La reactivación permite continuar con los trabajos del Cuarto Puente tras la suspensión temporal aplicada por razones de seguridad laboral.