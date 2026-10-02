Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 12:23

IKEA Panamá: vacantes disponibles y cómo enviar el currículum

IKEA Panamá mantiene vacantes en ventas, logística, servicio al cliente y otras áreas. Conoce los puestos y cómo enviar tu currículum.

IKEA en Panamá.

IKEA en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, como parte de los preparativos para su próxima apertura, anunció vacantes de empleo en diferentes áreas de su operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?

IKEA Panamá mantiene oportunidades para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos, distribuidos en las siguientes áreas:

Ventas

  • Supervisor/a de ventas
  • Vendedor/a
  • Reponedor/a de tienda
  • Armador/a de muebles

Servicio al cliente

  • Supervisor/a de atención al cliente
  • Técnico/a de servicio
  • Analista de calidad
  • Agente de atención al cliente

Comunicación y Diseño de Interiores

  • Visual Merchandiser
  • Diseñador/a de interiores
  • Técnico/a de rotulación

Logística

  • Responsable de almacén
  • Supervisor/a de almacén
  • Operario/a general de almacén
  • Auditor/a de despacho
  • Especialista en aduanas
  • Operario/a de carga
  • Reponedor/a de almacén
  • Operario/a de almacén

Recursos Humanos

  • Gerente de Recursos Humanos
  • Generalista de Recursos Humanos

Operaciones

  • Responsable de Finanzas
  • Analista financiero y contable
  • Técnico/a de mantenimiento

Seguridad y Protección

  • Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Publicidad

  • Especialista en Marketing

IT y Ciberseguridad

  • Especialista en soporte técnico

¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web de IKEA Panamá, en la sección “Trabaja con nosotros”, y enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto que se ajuste a su perfil.

Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Colocar en el asunto del correo electrónico el nombre del puesto al que desean aplicar.
  • Incluir sus datos de contacto en el cuerpo del correo, redactado en español.

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