IKEA Panamá: vacantes disponibles y cómo enviar el currículum

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, como parte de los preparativos para su próxima apertura, anunció vacantes de empleo en diferentes áreas de su operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.

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¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?

IKEA Panamá mantiene oportunidades para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos, distribuidos en las siguientes áreas:

Ventas

Supervisor/a de ventas

Vendedor/a

Reponedor/a de tienda

Armador/a de muebles

Servicio al cliente

Supervisor/a de atención al cliente

Técnico/a de servicio

Analista de calidad

Agente de atención al cliente

Comunicación y Diseño de Interiores

Visual Merchandiser

Diseñador/a de interiores

Técnico/a de rotulación

Logística

Responsable de almacén

Supervisor/a de almacén

Operario/a general de almacén

Auditor/a de despacho

Especialista en aduanas

Operario/a de carga

Reponedor/a de almacén

Operario/a de almacén

Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos

Generalista de Recursos Humanos

Operaciones

Responsable de Finanzas

Analista financiero y contable

Técnico/a de mantenimiento

Seguridad y Protección

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Publicidad

Especialista en Marketing

IT y Ciberseguridad

Especialista en soporte técnico

¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web de IKEA Panamá, en la sección “Trabaja con nosotros”, y enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto que se ajuste a su perfil.

Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones: