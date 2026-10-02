IKEA Panamá: vacantes disponibles y cómo enviar el currículum

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, como parte de los preparativos para su próxima apertura, anunció vacantes de empleo en diferentes áreas de su operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.
¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?
IKEA Panamá mantiene oportunidades para diferentes perfiles profesionales, técnicos y operativos, distribuidos en las siguientes áreas:
Ventas
- Supervisor/a de ventas
- Vendedor/a
- Reponedor/a de tienda
- Armador/a de muebles
Servicio al cliente
- Supervisor/a de atención al cliente
- Técnico/a de servicio
- Analista de calidad
- Agente de atención al cliente
Comunicación y Diseño de Interiores
- Visual Merchandiser
- Diseñador/a de interiores
- Técnico/a de rotulación
Logística
- Responsable de almacén
- Supervisor/a de almacén
- Operario/a general de almacén
- Auditor/a de despacho
- Especialista en aduanas
- Operario/a de carga
- Reponedor/a de almacén
- Operario/a de almacén
Recursos Humanos
- Gerente de Recursos Humanos
- Generalista de Recursos Humanos
Operaciones
- Responsable de Finanzas
- Analista financiero y contable
- Técnico/a de mantenimiento
Seguridad y Protección
- Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Publicidad
- Especialista en Marketing
IT y Ciberseguridad
- Especialista en soporte técnico
¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?
Las personas interesadas deberán ingresar al sitio web de IKEA Panamá, en la sección “Trabaja con nosotros”, y enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto que se ajuste a su perfil.
Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
- Colocar en el asunto del correo electrónico el nombre del puesto al que desean aplicar.
- Incluir sus datos de contacto en el cuerpo del correo, redactado en español.