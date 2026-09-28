Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 16:01

IKEA Panamá abre vacantes de empleo antes de su próxima apertura: ¿Cómo enviar el currículum?

IKEA anunció vacantes de empleo en Panamá en áreas como ventas, logística, servicio al cliente, recursos humanos, finanzas y tecnología.

IKEA planea abrir en Panamá una tienda. 

IKEA planea abrir en Panamá una tienda. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, ante su próxima apertura, anunció vacantes de empleo para diferentes áreas de la operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en IKEA Panamá?

La empresa mantiene oportunidades para diferentes perfiles profesionales y operativos:

Ventas

  • Supervisor/a de ventas
  • Vendedor/a
  • Reponedor/a de tienda
  • Armador/a de muebles

Servicio al cliente

  • Supervisor/a de atención al cliente
  • Técnico/a de servicio
  • Analista de calidad
  • Agente de atención al cliente

Comunicación y Diseño de Interiores

  • Visual Merchandiser
  • Diseñador/a de interiores
  • Técnico/a de rotulación

Logística

  • Responsable de almacén
  • Supervisor/a de almacén
  • Operario/a general de almacén
  • Auditor/a de despacho
  • Especialista en aduanas
  • Operario/a de carga
  • Reponedor/a de almacén
  • Operario/a de almacén

Recursos Humanos

  • Gerente de Recursos Humanos
  • Generalista de Recursos Humanos

Operaciones

  • Responsable de Finanzas
  • Analista financiero y contable
  • Técnico/a de mantenimiento

Seguridad y Protección

  • Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Publicidad

  • Especialista en Marketing

IT y Ciberseguridad

  • Especialista en soporte técnico

¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto en el que consideran que encaja su perfil.

Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben:

  • Indicar en el asunto del correo electrónico el puesto al que desean aplicar.
  • Incluir sus datos de contacto en el cuerpo del correo, redactado en español.

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