IKEA Panamá abre vacantes de empleo antes de su próxima apertura: ¿Cómo enviar el currículum?

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, ante su próxima apertura, anunció vacantes de empleo para diferentes áreas de la operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.
Ventas
- Supervisor/a de ventas
- Vendedor/a
- Reponedor/a de tienda
- Armador/a de muebles
Servicio al cliente
- Supervisor/a de atención al cliente
- Técnico/a de servicio
- Analista de calidad
- Agente de atención al cliente
Comunicación y Diseño de Interiores
- Visual Merchandiser
- Diseñador/a de interiores
- Técnico/a de rotulación
Logística
- Responsable de almacén
- Supervisor/a de almacén
- Operario/a general de almacén
- Auditor/a de despacho
- Especialista en aduanas
- Operario/a de carga
- Reponedor/a de almacén
- Operario/a de almacén
Recursos Humanos
- Gerente de Recursos Humanos
- Generalista de Recursos Humanos
Operaciones
- Responsable de Finanzas
- Analista financiero y contable
- Técnico/a de mantenimiento
Seguridad y Protección
- Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Publicidad
- Especialista en Marketing
IT y Ciberseguridad
- Especialista en soporte técnico
¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto en el que consideran que encaja su perfil.
Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben:
- Indicar en el asunto del correo electrónico el puesto al que desean aplicar.
- Incluir sus datos de contacto en el cuerpo del correo, redactado en español.