IKEA Panamá abre vacantes de empleo antes de su próxima apertura: ¿Cómo enviar el currículum?

IKEA se prepara para establecerse en Panamá y, ante su próxima apertura, anunció vacantes de empleo para diferentes áreas de la operación. Las oportunidades incluyen puestos en ventas, servicio al cliente, logística, recursos humanos, operaciones, seguridad, publicidad, diseño y tecnología.

La empresa mantiene oportunidades para diferentes perfiles profesionales y operativos:

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Ventas

Supervisor/a de ventas

Vendedor/a

Reponedor/a de tienda

Armador/a de muebles

Servicio al cliente

Supervisor/a de atención al cliente

Técnico/a de servicio

Analista de calidad

Agente de atención al cliente

Comunicación y Diseño de Interiores

Visual Merchandiser

Diseñador/a de interiores

Técnico/a de rotulación

Logística

Responsable de almacén

Supervisor/a de almacén

Operario/a general de almacén

Auditor/a de despacho

Especialista en aduanas

Operario/a de carga

Reponedor/a de almacén

Operario/a de almacén

Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos

Generalista de Recursos Humanos

Operaciones

Responsable de Finanzas

Analista financiero y contable

Técnico/a de mantenimiento

Seguridad y Protección

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

Publicidad

Especialista en Marketing

IT y Ciberseguridad

Especialista en soporte técnico

¿Cómo aplicar a las vacantes de IKEA en Panamá?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el área o puesto en el que consideran que encaja su perfil.

Antes de enviar el currículum, los aspirantes deben: