Panamá saldría en octubre de la lista fiscal de la Unión Europea

Panamá podría ser retirado en octubre de 2026 de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la Unión Europea (UE), cuando los ministros de Finanzas del bloque se reúnan en Luxemburgo para realizar la próxima revisión. La eventual salida representaría un paso importante para el país después de permanecer varios años incluido en el listado europeo.

De acuerdo con información publicada este lunes 28 de septiembre por Bloomberg Law, citando a personas familiarizadas con el asunto, los países de la Unión Europea se disponen a retirar a Panamá y Vietnam de la lista durante la próxima reunión de ministros de Finanzas.

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En el caso de Panamá, la información señala que sería retirado completamente, mientras que Vietnam pasaría a la denominada lista gris, correspondiente a jurisdicciones que mantienen compromisos pendientes con la Unión Europea.

Panamá saldría en octubre de la lista europea de paraísos fiscales tras esfuerzo realizado por el gobierno del Presidente @JoseRaulMulino



La Unión Europea se dispone a retirar a Vietnam y Panamá de su lista de paraísos fiscales en una reunión de ministros de Hacienda del… pic.twitter.com/kg2mTmAACD — Astrid Salazar (@as_salazar) September 28, 2026

La decisión, sin embargo, todavía debe formalizarse. La última actualización oficial del Consejo de la Unión Europea, realizada el 17 de febrero de 2026, mantiene a Panamá entre las 10 jurisdicciones incluidas en la lista y establece que la siguiente revisión se realizará en octubre.

¿Por qué Panamá está en la lista de la Unión Europea?

La lista europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales forma parte de las medidas de la UE para promover la buena gobernanza tributaria y combatir la evasión y elusión fiscal.

Los países son evaluados tomando en consideración criterios relacionados con transparencia fiscal, fiscalidad justa y aplicación de estándares internacionales destinados a evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Actualmente figuran Panamá, Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Rusia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Vietnam.

Salir de la lista ha sido una prioridad para Panamá

La salida de Panamá de las listas discriminatorias internacionales ha formado parte de las prioridades de la administración del presidente José Raúl Mulino.

Según la información publicada sobre la próxima revisión europea, Panamá adoptó este año legislación orientada a incrementar la transparencia fiscal y fortalecer los requisitos relacionados con las sociedades y la sustancia económica. Estos avances forman parte del proceso evaluado de cara a la revisión prevista para octubre.

La eventual exclusión deberá quedar formalizada por el Consejo de la Unión Europea. La lista se actualiza dos veces al año y las modificaciones se hacen oficiales mediante su publicación correspondiente.

Por ahora, Panamá continúa oficialmente dentro de la lista, por lo que habrá que esperar la reunión de octubre para confirmar su eventual exclusión.