Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 12:58

Embajada de Estados Unidos en Panamá abre subasta en línea: ¿Qué artículos se pueden comprar?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una subasta en línea hasta el 30 de septiembre de 2026, con muebles, electrodomésticos y otros artículos.

mbajada de Estados Unidos abre subasta en línea.

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Embajada de Estados Unidos en Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su subasta en línea, en la que estarán disponibles muebles, electrodomésticos y otros artículos diversos. Los interesados podrán participar hasta el 30 de septiembre de 2026, luego de crear una cuenta en la plataforma habilitada para la actividad.

¿Cómo participar en la subasta de la Embajada de Estados Unidos?

De acuerdo con la publicación de la Embajada, la subasta estará abierta del 25 al 30 de septiembre de 2026. Para participar, los interesados deberán crear una cuenta e ingresar al sitio oficial online-auction.state.gob.

Los pagos de los artículos adjudicados podrán realizarse en línea o mediante depósito bancario a la cuenta de la Embajada en Banco General. El retiro será autorizado una vez que el pago haya sido recibido y acreditado.

¿Cuándo se podrán retirar los artículos?

Las fechas establecidas para retirar los artículos adquiridos serán del jueves 1 al martes 6 de octubre de 2026.

La Embajada advirtió que todos los artículos se venden en el estado en que se encuentran, por lo que no se aceptarán devoluciones ni reembolsos.

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