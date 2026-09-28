Inteligencia artificial en la salud: UDELAS destaca retos de la bioética y la atención humana

Ante el avance de la inteligencia artificial, la telemedicina y los microdatos, la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) apuesta por formar profesionales de la salud con sólida preparación científica y conciencia bioética, capaces de incorporar las nuevas tecnologías sin perder de vista la dimensión humana del servicio y el bienestar de los pacientes, afirmó la rectora de esta casa de estudio superior, Nicolasa Terreros Barrios.

“Estamos preparando a profesionales integrales, capaces de discernir que el futuro de las ciencias de la salud no se escribe en clave binaria de ceros y unos, sino en la clave humana del servicio y el bienestar común”, aseguró la máxima autoridad de esta universidad.

En ese sentido, matizó que el pensamiento crítico es el “anticuerpo intelectual” que nos protege contra la deshumanización de los entornos asistenciales modernos.

Frente a esta realizad dijo estar convencida que, una gobernanza con perspectiva bioética, asegura que la transformación digital esté siempre al servicio de la cohesión social, y nunca de la exclusión o la despersonalización del paciente.

“Hay que diseñar y aplicar políticas en salud digital, es un desafío ético de primer orden, exige establecer una gobernanza robusta que garantice la equidad en el acceso, la justicia distributiva de los recursos tecnológicos, la confidencialidad absoluta de los datos y, por encima de todo, el blindaje de los derechos fundamentales del paciente”, aseveró Terreros Barrios.

Por lo tanto, subrayó que humanizar el cuidado recordando que detrás de cada biomarcador, de cada pantalla de monitoreo, y de cada algoritmo predictivo, subyace una biografía irrepetible que reclama compasión, respeto y una genuina presencia dignificante.

Puso como ejemplo, una máquina, “puede procesar billones de variables algorítmicas por segundo, pero es incapaz de descifrar el dolor existencial o de estrechar la mano de un paciente con la empatía que valida su vulnerabilidad”.

Por ello, desde la esencia de la UDELAS, “sostenemos que la sofisticación digital carece de valor si no está subordinada a la humanización del cuidado”, añadió.

Los señalamientos de la rectora de la UDELAS se dieron en el primer Congreso Internacional de Biociencias, Salud Pública e Innovación Tecnológica 2026 y exhortó a la comunidad académica y en especial a los estudiantes a aprovechar este espacio como un foro de discernimiento profundo.

La máxima autoridad de la UDELAS concluyó que la bioética emerge como el marco regulador indispensable y un referente normativo que debe regir la gobernanza en salud digital.