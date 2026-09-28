Penonomé tendrá nueva vía para reducir tranques hacia policlínica de la CSS y Ciudad Judicial

En la provincia de Coclé iniciaron los trabajos de construcción de una nueva vía en Penonomé , que busca reducir el embotellamiento de vehículos que se dirigen hacia la Ciudad Deportiva y Judicial, así como hacia la Policlínica de la CSS, en el sector de Miraflores.

Este tramo conectará a los usuarios de estos servicios con la carretera Panamericana, tras la donación de parte del terreno por empresarios de la provincia.

Todos los días, el tránsito por la vía se torna complicado debido a que en el área también están ubicadas escuelas, por lo que se mantiene una alta circulación de automóviles desde las primeras horas de la mañana.

La construcción iniciará desde la barriada La Toscana hacia la Policlínica Manuel Ocaña de Penonomé y continuará hacia los demás establecimientos.

El proyecto ha sido posible gracias a una alianza entre autoridades gubernamentales y empresarios del distrito.