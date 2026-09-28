¿Busca empleo? Estas son las vacantes disponibles actualmente en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, mantienen oportunidades de empleos para diferentes perfiles, profesionales y técnicos en diferentes provincias del país.
Conoce los empleos que están disponibles
Empleos Panamá
- Salonera en Bella Vista
- Planchadora en calle 50
- Analista de Microbiología
- Auxiliar de Bodega
Embajada de Estados Unidos en Panamá
- Coordinador/a de Alcance Educativo
- Especialista en Respuesta ante Desastres y Asistencia Humanitaria
¿Dónde aplicar a las vacantes?
Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de las instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.
Ambas instituciones disponen de las oportunidades laborales a través del portal Mitradel Empleos Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Finalmente, es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.