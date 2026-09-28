Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 11:07

¿Busca empleo? Estas son las vacantes disponibles actualmente en Panamá

Conoce las vacantes de empleos libres en Panamá a través de MITRADEL en áreas como ventas, administración y tecnología.

Empleos disponibles en Panamá. 

Empleos disponibles en Panamá. 

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, mantienen oportunidades de empleos para diferentes perfiles, profesionales y técnicos en diferentes provincias del país.

Conoce los empleos que están disponibles

Empleos Panamá

  • Salonera en Bella Vista
  • Planchadora en calle 50
  • Analista de Microbiología
  • Auxiliar de Bodega

Embajada de Estados Unidos en Panamá

  • Coordinador/a de Alcance Educativo
  • Especialista en Respuesta ante Desastres y Asistencia Humanitaria

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de las instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

Ambas instituciones disponen de las oportunidades laborales a través del portal Mitradel Empleos Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Finalmente, es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.

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