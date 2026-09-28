¿Busca empleo? Estas son las vacantes disponibles actualmente en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) , y la Embajada de Estados Unidos en Panamá , mantienen oportunidades de empleos para diferentes perfiles, profesionales y técnicos en diferentes provincias del país.

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Conoce los empleos que están disponibles

Empleos Panamá

Salonera en Bella Vista

Planchadora en calle 50

Analista de Microbiología

Auxiliar de Bodega

Embajada de Estados Unidos en Panamá

Coordinador/a de Alcance Educativo

Especialista en Respuesta ante Desastres y Asistencia Humanitaria

Vacantes disponibles:



- Coordinador/a de Alcance Educativo

- Especialista en Respuesta ante Desastres y Asistencia Humanitaria



Más información: https://t.co/MMb7mWcwT6 pic.twitter.com/KrHYYk94pY — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) September 28, 2026

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de las instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

Ambas instituciones disponen de las oportunidades laborales a través del portal Mitradel Empleos Panamá y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Finalmente, es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.