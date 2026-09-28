Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 10:46

UNACHI solicita traslado de partida por $7.7 millones para pagar planilla vencida

La solicitud del traslado de partida de la UNACHI fue presentada ante los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una solicitud de traslado de partida por 7.7 millones de dólares, destinada al pago de planilla vencida.

UNACHI sustenta traslado de partida ante la Asamblea

La solicitud fue presentada ante los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para cubrir compromisos relacionados con el pago de la planilla vencida de la institución.

UNACHI informó la semana pasada que implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por el Consejo Administrativo, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la institución ante la coyuntura económica actual.

Qué gastos reducirá la UNACHI?

Las medidas de racionalización se aplicarán de manera inmediata e incluyen:

  • Recorte de viáticos a nivel nacional y viajes al exterior.
  • Reducción de gastos en publicidad y protocolo de eventos.
  • Control estricto y reducción del uso de telefonía celular.
  • Optimización y disminución del consumo de energía eléctrica.
  • Reducción sustancial en la utilización de papelería.

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