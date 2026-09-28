UNACHI solicita traslado de partida por $7.7 millones para pagar planilla vencida

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una solicitud de traslado de partida por 7.7 millones de dólares, destinada al pago de planilla vencida.
UNACHI informó la semana pasada que implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por el Consejo Administrativo, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la institución ante la coyuntura económica actual.
Qué gastos reducirá la UNACHI?
Las medidas de racionalización se aplicarán de manera inmediata e incluyen:
- Recorte de viáticos a nivel nacional y viajes al exterior.
- Reducción de gastos en publicidad y protocolo de eventos.
- Control estricto y reducción del uso de telefonía celular.
- Optimización y disminución del consumo de energía eléctrica.
- Reducción sustancial en la utilización de papelería.