UNACHI solicita traslado de partida por $7.7 millones para pagar planilla vencida

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Absel Navarro, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una solicitud de traslado de partida por 7.7 millones de dólares, destinada al pago de planilla vencida.

La solicitud fue presentada ante los diputados que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para cubrir compromisos relacionados con el pago de la planilla vencida de la institución.

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El rector de la @UNACHIpanama, Absel Navarro, sustenta ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una solicitud de traslado de partida por 7.7 millones de dólares para el pago de planilla vencida. pic.twitter.com/EwN8ePmmhz — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

UNACHI informó la semana pasada que implementará un Plan de Contención de Gastos Operativos, aprobado por el Consejo Administrativo, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad financiera de la institución ante la coyuntura económica actual.

Qué gastos reducirá la UNACHI?

Las medidas de racionalización se aplicarán de manera inmediata e incluyen: