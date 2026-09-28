¿Tu placa ya está lista? Alcaldía de Panamá informa cuáles pueden retirarse

Las placas y calcomanías correspondientes a los meses de enero a julio 2026-2030 están disponibles para ser retiradas por los propietarios de vehículos y motocicletas en el Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, informó la Alcaldía de Panamá.

Los propietarios podrán acudir al Centro de Placas en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para retirar las placas y calcomanías, los propietarios de los vehículos deben estar al día con el pago del impuesto correspondiente, contar con el paz y salvo municipal y tener el revisado vehicular vigente.

Si el propietario no puede acudir, deberá autorizar a una persona de confianza mediante una nota simple y entregar una copia de su cédula para realizar el retiro.

Los conductores pueden confirmar el estatus de su placa ingresando a la plataforma de consulta habilitada por la entidad: https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery

Por otro lado, la entidad hizo un llamado a los propietarios de vehículos a mantenerse al día con el pago del Impuesto Anual de Circulación para prevenir recargos y sanciones por desacato.