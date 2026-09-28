¿Tu placa ya está lista? Alcaldía de Panamá informa cuáles pueden retirarse

Las placas y calcomanías correspondientes a los meses de enero a julio 2026-2030 están disponibles para ser retiradas por los propietarios de vehículos y motocicletas en el Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, informó la Alcaldía de Panamá.
- Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Para retirar las placas y calcomanías, los propietarios de los vehículos deben estar al día con el pago del impuesto correspondiente, contar con el paz y salvo municipal y tener el revisado vehicular vigente.
Si el propietario no puede acudir, deberá autorizar a una persona de confianza mediante una nota simple y entregar una copia de su cédula para realizar el retiro.
Los conductores pueden confirmar el estatus de su placa ingresando a la plataforma de consulta habilitada por la entidad: https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery
Por otro lado, la entidad hizo un llamado a los propietarios de vehículos a mantenerse al día con el pago del Impuesto Anual de Circulación para prevenir recargos y sanciones por desacato.