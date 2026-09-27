Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el 5 de octubre, ACH o cheque?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán su primer pago de octubre de 2026 a partir del lunes 5, pero la fecha dependerá de la modalidad de cobro. Ese día corresponde a quienes reciben sus fondos mediante acreditamiento bancario ACH, mientras que el pago por cheque será al día siguiente.

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¿Quiénes cobran el lunes 5 de octubre?

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, el lunes 5 de octubre corresponde el primer pago del mes a los jubilados y pensionados que utilizan ACH.

Esto significa que quienes reciben habitualmente su jubilación o pensión mediante depósito bancario deberán tomar como referencia esta fecha.

Creado con IA/Telemetro

Para los beneficiarios que cobran mediante cheque, el primer pago de octubre está programado para el martes 6 de octubre.

Jubilado: fechas de pago quedan de la siguiente manera:

Primera quincena

Lunes 5 de octubre: ACH.

Martes 6 de octubre: cheque.

¿Cómo saber qué fecha le corresponde?

La fecha dependerá del método mediante el cual el jubilado o pensionado recibe habitualmente sus pagos de la CSS.

Quienes utilizan ACH reciben los fondos directamente en la cuenta bancaria registrada, mientras que los beneficiarios bajo la modalidad de cheque deben tomar como referencia las fechas asignadas para ese método.