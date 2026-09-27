Lluvias en Panamá hoy: estas son las provincias bajo aviso de prevención este domingo 27 de septiembre

Lluvias - Estado del Tiempo en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente este domingo 27 de septiembre un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas , debido a condiciones atmosféricas que favorecen episodios lluviosos en diferentes sectores del país. El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m.

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¿Qué provincias están bajo aviso por lluvias?

De acuerdo con la información del IMHPA, las zonas contempladas en el aviso son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Herrera

Los Santos, principalmente zonas montañosas y costeras

Panamá Oeste

Colón

Panamá

Darién

Comarca Guna Yala

Comarca Emberá-Wounaan

Entre las condiciones que favorecen la inestabilidad atmosférica se encuentra la incursión de la onda tropical N.° 48 y la presencia de la vaguada monzónica al norte del país.

Estas condiciones podrían favorecer acumulados importantes de lluvia, acompañados de tormentas en diferentes sectores.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso del IMHPA?

El aviso de vigilancia se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este domingo 27 de septiembre.

Ante las condiciones previstas, el IMHPA recomienda mantenerse atento a los comunicados oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias frente a episodios de lluvias intensas y tormenta