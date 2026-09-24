¿Lloverá hoy en Panamá? Este es el pronóstico para hoy jueves 24 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas para diferentes sectores del país este jueves 24 de septiembre. Las condiciones más intensas podrían registrarse durante la tarde, mientras se mantiene vigente un aviso por lluvias y tormentas.

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¿Dónde lloverá durante la mañana?

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevé que aguaceros aislados puedan alcanzar sectores de Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros aislados en el sector marítimo y condiciones nubladas con posibilidad de lluvias aisladas en las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos y el sur de Veraguas.

Clima en Panamá: ¿Dónde lloverá en la tarde?

Las condiciones de lluvia podrían intensificarse durante la tarde.

El IMHPA pronostica aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en Chiriquí y el centro de Veraguas.

En el resto de la vertiente del Pacífico también se esperan aguaceros aislados que podrían ser fuertes y estar acompañados de actividad eléctrica, principalmente en sectores montañosos.

Para el Caribe se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas en áreas montañosas.

¿Seguirá lloviendo durante la noche?

Durante la noche se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Golfo de Chiriquí, además de lluvias aisladas en sectores de Chiriquí, Veraguas y Coclé.

En la vertiente del Caribe podrían presentarse algunas lluvias aisladas en Guna Yala.

Aviso por lluvias y tormentas hasta el 25 de septiembre

El IMHPA mantiene vigente un aviso por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m. del viernes 25 de septiembre de 2026.

Las autoridades recomiendan mantener precaución ante las condiciones meteorológicas y evitar cruzar ríos, quebradas o zonas susceptibles a inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

El IMHPA también advierte que los suelos presentan un alto porcentaje de saturación en Chiriquí, el centro de Veraguas y el este de Panamá, una condición que requiere especial atención ante nuevos episodios de lluvia.

Además, durante las tormentas eléctricas pueden registrarse ráfagas locales de viento.